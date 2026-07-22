Пермское УФАС взыскало с монополистов более 6,3 млн рублей штрафов за полгода

Также в ведомство обращались из-за проблем с подключением к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Кроме того, жители региона сообщали о случаях, когда владельцы инженерной инфраструктуры ограничивали доступ к коммунальным ресурсам.