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Школа в Нестерове за два дня превратилась в бойцовский клуб: трое учеников получили переломы носа и кистей

По версии прокуратуры, учителя не пресекли конфликты вовремя.

В Нестерове за два дня трое школьников получили переломы во время драк на переменах. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда сообщает в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

Первый конфликт произошёл 6 апреля между пятиклассниками. После потасовки у одного из школьников диагностировали перелом пястной кости левой кисти. Через два дня аналогичный инцидент произошёл между мальчиками на год старше: один сломал нос, второй — пястную кость правой кисти.

По данным прокуратуры, дети испугались, плакали и находились в подавленном состоянии. После оказания медпомощи они не могли полноценно учиться и были ограничены в повседневных делах. В ведомстве также считают, что педагоги вовремя не вмешались и не остановили драки, хотя всё происходило в школе на глазах у других учеников.

Со школы имени В. И. Пацаева хотят взыскать по 30 тысяч рублей в пользу каждого из двух пострадавших. Дата заседания пока не назначена.

В одной из калининградских школ четвероклассник получил тяжёлую травму глаза во время драки с ровесниками. До приезда родителей первую помощь мальчику не оказали.