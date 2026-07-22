Школа в Нестерове за два дня превратилась в бойцовский клуб: трое учеников получили переломы носа и кистей

По данным прокуратуры, дети испугались, плакали и находились в подавленном состоянии. После оказания медпомощи они не могли полноценно учиться и были ограничены в повседневных делах. В ведомстве также считают, что педагоги вовремя не вмешались и не остановили драки, хотя всё происходило в школе на глазах у других учеников.