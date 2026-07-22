На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели

Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля зарегистрирована на Солнце в 9:35 мск. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Мощность вспышки достигла класса M3.6 (средний), сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делятся на пять классов: А, В, С, М и Х, из которых класс А имеет минимальную силу, а класс Х — максимальную.
По словам специалистов, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял одно-два события в сутки. Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока нет.
Специалисты подчеркнули, что основным фактором космической погоды является крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде в данный момент. В этой связи на сегодня сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня, пик которых придется на 22 июля. По словам экспертов, рост числа вспышек продолжится: в течение суток прогнозируются события максимального класса X.
«Всплеск активности пока рассматривается как локальный, связанный со случайным возникновением изолированной крупной группы солнечных пятен (в каталоге ей присвоен номер 4493). Глобальный уровень солнечной активности на данный момент оценивается как низкий», — подчеркнули эксперты.
Солнечное затмение в августе.
Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что 12 августа ожидается полное солнечное затмение, оно случится с 18:34 до 22:58 мск. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
В Москве Луна заслонит Солнце максимум на 1%. Явление начнется на закате, поэтому звезда быстро скроется за горизонт. Наблюдать полное затмение получится у жителей полуострова Таймыр. Эта фаза продлится там всего 1 минуту 34 секунды. В остальных регионах Солнце будет закрываться не целиком. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
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