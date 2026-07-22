На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели

По словам специалистов, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял одно-два события в сутки. Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока нет.