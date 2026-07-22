Школьники Башкирии побывали в Международном научном-образовательном лагере

Башкирские школьники, победители и призеры различных олимпиад, прошедшие конкурсный отбор, приняли участие в Международном научно-образовательном лагере для молодых ученых государств-членов ШОС в Киргизии. Организатором поездки выступил Акмуллинский университет, а партнерами — Башкирское отделение Русского географического общества и издательство «Просвещение». Старший научный сотрудник молодежной лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы «Прикладная физика и технологии наносенсорики» Азат Галиев сопровождал ребят в качестве куратора и руководителя направления «Водная робототехника».
Стоит отметить, что башкирская делегация представляла не только свой регион, но и Россию в целом.
В течение двух недель участники лагеря трудились в интернациональных группах под наблюдением ученых и наставников. Они занимались исследованиями, анализом данных, созданием прототипов и презентацией научных проектов, нацеленных на решение актуальных проблем.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
— Дети работали по пяти направлениям: биомедицина, химия, астро-физика и астро-информатика, водная робототехника и возобновляемая энергетика. От России было 10 участников, по два человека распределили по разным направлениям. За время работы лагеря ребятами выполнено 14 практических работ и подготовлено столько же научных публикаций. Профессорско-преподавательский состав был достаточно серьезным — это представители Кыргызстана, которые на данный момент работают в Китае, США, Нидерландах, — рассказал Азат Галиев.
Он подчеркнул, что для ребят поездка открыла новые возможности для получения востребованного инженерного образования, а также создания успешного стартапа. Школьники воочию увидели, как устроена наука в разных странах и вузах, какие направления наиболее актуальны и как можно работать с коллегами из других научных школ.
Среди тех, кто работал по направлению «Водная робототехника» был учащийся инженерного лицея Денис Гибадуллин. Денис отметил, что благодаря работе со школьниками из других стран удалось значительно улучшить характеристики своей разработки.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
— Мы делали прототипы исследовательских роботов для водоемов. На данный момент наши роботы уже могут исследовать дно с помощью фотосъемки, передвигаться по дну. Как рассказали нам сотрудники МЧС Кыргызстана, несмотря на наличие хороших погружных аппаратов, проблемы остаются: они не могут исследовать глубину более 150 м и глубину от 0 до 10 м. Оборудования на сегодняшний день такого нет. Поэтому наш проект вызвал неподдельный интерес, — рассказал Денис.
У ребят почти не было языкового барьера, они в основном общались на английском языке, при этом многие иностранные школьники хорошо знают русский язык, иногда и башкирский тоже выручал в общении с представителями тюркоязычных стран.
Бахтияр Азаматов также учится в инженерном лицее, в международном лагере он работал над проектом по направлению «Химия».
— Смысл нашего проекта заключался в очищении воды от тяжелых металлов, таких как свинец, медь, железо, с помощью абсорбентов. На выбор было предложено создание абсорбентов из разных материалов: семечки подсолнечника, скорлупа фисташек и семена арахиса. Моя группа работала с семенами подсолнечника. В конце смены мы написали научную статью, а в последний день защитили свой проект. Помимо научной работы, у нас была разнообразная культурная программа. Мы выезжали на озеро Иссык-Куль, ездили в горы, любовались природой, знакомились с местными обычаями и рассказывали о своих традициях. И, конечно, мы все подружились между собой, и теперь у меня есть друзья-единомышленники в разных странах. Ничего не мешает нам и дальше обмениваться опытом, — рассказал Бахтияр.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
Школьник отметил, что участие в лагере очень сильно повлияло на него, что он даже решил отклониться от первоначального плана поступления в один из московских вузов.
— Возможно, теперь это будет какой-то иностранный университет, — заключил школьник.
«Для Акмуллинского университета роль оператора поездки российской команды имеет особое значение по двум причинам. Во-первых, университет активно сотрудничает в сфере образования с Кыргызстаном, курируя строительство девяти школ с обучением на русском языке и по российским образовательным стандартам. Во-вторых, БГПУ взаимодействует со школьниками, стимулируя их интерес к науке. Уверен, этот лагерь стал для участников точкой роста, местом новых идей и крепких профессиональных связей», — отметил ректор университета Салават Сагитов.
Он также подчеркнул, что в башкирском педвузе действует педагогический кванториум, где ребята разных возрастов могут изучать робототехнику.