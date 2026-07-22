Школьники Башкирии побывали в Международном научном-образовательном лагере

— Смысл нашего проекта заключался в очищении воды от тяжелых металлов, таких как свинец, медь, железо, с помощью абсорбентов. На выбор было предложено создание абсорбентов из разных материалов: семечки подсолнечника, скорлупа фисташек и семена арахиса. Моя группа работала с семенами подсолнечника. В конце смены мы написали научную статью, а в последний день защитили свой проект. Помимо научной работы, у нас была разнообразная культурная программа. Мы выезжали на озеро Иссык-Куль, ездили в горы, любовались природой, знакомились с местными обычаями и рассказывали о своих традициях. И, конечно, мы все подружились между собой, и теперь у меня есть друзья-единомышленники в разных странах. Ничего не мешает нам и дальше обмениваться опытом, — рассказал Бахтияр.