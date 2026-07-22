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В Челябинске водитель BMW получил двое суток ареста за тонировку

Сообщается, что 21 июля экипаж ДПС вблизи дома 39 по улице Либединского остановил автомобиль с тонированными стеклами, за рулем находился мужчина 2003 года рождения.

Ранее водитель уже привлекался к ответственности за тонировку, тогда было выдано официальное требование удалить пленку. Однако мужчина не выполнил законное требование полиции в установленный срок и продолжил ездить с тонировкой.

«Водитель был немедленно отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — рассказали в Госавтоинспекции города.

Калининский районный суд Челябинска назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.