В Челябинске водитель BMW получил двое суток ареста за тонировку

Ранее водитель уже привлекался к ответственности за тонировку, тогда было выдано официальное требование удалить пленку. Однако мужчина не выполнил законное требование полиции в установленный срок и продолжил ездить с тонировкой.
«Водитель был немедленно отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — рассказали в Госавтоинспекции города.
Калининский районный суд Челябинска назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.