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Челябинские силовики устроили облаву на нелегалов на стройках и рынках

Проверки прошли в Западном микрорайоне и на рынке в Центральном районе.

В Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с оперативниками уголовного розыска, Следственного комитета и бойцами ОМОН провели комплексные рейдовые мероприятия. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверки прошли на строительных объектах в Западном микрорайоне и на рынке в Центральном районе. Полицейские проверяли у иностранцев документы, законность пребывания в стране и наличие разрешений на работу.

В итоге в отдел полиции «Центральный» доставили 30 иностранных граждан. Всех проверили по базам данных, в том числе с помощью мобильных биометрических терминалов, на причастность к преступлениям и фактам незаконного пересечения границы. Подобные мероприятия проводятся на территории области на регулярной основе. Работа продолжается.