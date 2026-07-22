Челябинские силовики устроили облаву на нелегалов на стройках и рынках

В Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с оперативниками уголовного розыска, Следственного комитета и бойцами ОМОН провели комплексные рейдовые мероприятия. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Проверки прошли на строительных объектах в Западном микрорайоне и на рынке в Центральном районе. Полицейские проверяли у иностранцев документы, законность пребывания в стране и наличие разрешений на работу.
В итоге в отдел полиции «Центральный» доставили 30 иностранных граждан. Всех проверили по базам данных, в том числе с помощью мобильных биометрических терминалов, на причастность к преступлениям и фактам незаконного пересечения границы. Подобные мероприятия проводятся на территории области на регулярной основе. Работа продолжается.