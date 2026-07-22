В 35 отелях Татарстана появилась возможность заселения через МАКС

Забронировав номер на сайте отеля, путешественник получает приглашение на электронную почту. Перейдя по ссылке, ему необходимо выбрать МАКС в качестве инструмента для передачи сведений и подтвердить их через портал «Госуслуги». «После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта», — уточнил замминистра.