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В 35 отелях Татарстана появилась возможность заселения через МАКС

В Татарстане 35 отелей уже внедрили функцию цифрового заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС. В будущем такая возможность должна появиться еще в 109 гостиницах республики, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Цифровой ID формируется на основе подтвержденной учетной записи пользователя на федеральном портале госуслуг и включает данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, пояснили в ведомстве.

Новая опция позволяет путешественникам не искать бумажные паспорта или свидетельства о рождении детей, ограничившись демонстрацией экрана смартфона, а администраторам отелей — не вбивать вручную персональные данные в компьютер. Таким образом, использование МАКСа помогает избежать длинных очередей на стойке регистрации, особенно в пик туристического сезона, добавили в министерстве.

Алгоритм заселения в отель без паспорта выглядит следующим образом:

  • у путешественника должен быть установлен мессенджер МАКС и создан цифровой ID;
  • при заселении гостю необходимо открыть в мессенджере свой цифровой паспорт или свидетельство о рождении ребенка и вывести на экран сгенерированный код;
  • администратор должен отсканировать его, после чего данные автоматически загрузятся в систему управления отелем;
  • гостю следует подтвердить личность в смартфоне, а сотруднику стойки регистрации — верифицировать полученные сведения через сервис «Госкан».

Такая технология заселения исключает риск использования поддельных бумажных бланков или ошибок при заполнении анкет. Ее анонсировали еще в марте этого года, а в начале июля стало известно о начале реализации замысла.

"Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение — онлайн-регистрация через мессенджер МАКС. Такой сервис уже успешно реализован в спа-комплексе Luciano, — рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Забронировав номер на сайте отеля, путешественник получает приглашение на электронную почту. Перейдя по ссылке, ему необходимо выбрать МАКС в качестве инструмента для передачи сведений и подтвердить их через портал «Госуслуги». «После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта», — уточнил замминистра.

Национальный проект «Экономика данных» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие государства и жителей максимально простым, бесшовным и безопасным. Сервисы мессенджера МАКС полностью отвечают целям и задачам нацпроекта, заявили в Минцифры Татарстана.

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