В 35 отелях Татарстана появилась возможность заселения через МАКС

Цифровой ID формируется на основе подтвержденной учетной записи пользователя на федеральном портале госуслуг и включает данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, пояснили в ведомстве.
Новая опция позволяет путешественникам не искать бумажные паспорта или свидетельства о рождении детей, ограничившись демонстрацией экрана смартфона, а администраторам отелей — не вбивать вручную персональные данные в компьютер. Таким образом, использование МАКСа помогает избежать длинных очередей на стойке регистрации, особенно в пик туристического сезона, добавили в министерстве.
Алгоритм заселения в отель без паспорта выглядит следующим образом:
- у путешественника должен быть установлен мессенджер МАКС и создан цифровой ID;
- при заселении гостю необходимо открыть в мессенджере свой цифровой паспорт или свидетельство о рождении ребенка и вывести на экран сгенерированный код;
- администратор должен отсканировать его, после чего данные автоматически загрузятся в систему управления отелем;
- гостю следует подтвердить личность в смартфоне, а сотруднику стойки регистрации — верифицировать полученные сведения через сервис «Госкан».
Такая технология заселения исключает риск использования поддельных бумажных бланков или ошибок при заполнении анкет. Ее анонсировали еще в марте этого года, а в начале июля стало известно о начале реализации замысла.
"Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение — онлайн-регистрация через мессенджер МАКС. Такой сервис уже успешно реализован в спа-комплексе Luciano, — рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.
Забронировав номер на сайте отеля, путешественник получает приглашение на электронную почту. Перейдя по ссылке, ему необходимо выбрать МАКС в качестве инструмента для передачи сведений и подтвердить их через портал «Госуслуги». «После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта», — уточнил замминистра.
Национальный проект «Экономика данных» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие государства и жителей максимально простым, бесшовным и безопасным. Сервисы мессенджера МАКС полностью отвечают целям и задачам нацпроекта, заявили в Минцифры Татарстана.