Суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к ООО «Издательство АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой почти на 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«Емельяненко Ф. В. требует взыскать солидарно с ответчиков 12 миллионов 660 000 тысяч рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда; обязать прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении, удалить его изображение из всех промо-материалов во всех каналах распространения (включая маркетплейсы и социальные сети) и обеспечить изъятие из оборота и прекращение реализации экземпляров книги, прекратить ее допечатку и производство экземпляров в таком виде», — сообщили в инстанции.
Как следует из искового заявления, в 2025 году издательство АСТ издало книгу «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» (автор Иванова А. А. — псевдоним Аля Рогожкина) в серии «Звёзды отечественного спорта для детей», на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Книга распространяется через магазины и маркетплейсы, включая онлайн-платформы. Емельяненко не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промо-материалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении.
Как добавили в инстанции, Емельяненко также требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство и обязать исключить/исправить спорные фрагменты и при дальнейшей реализации печатных экземпляров обеспечить вкладыш (лист-вклейку) с опровержением, разместить опровержение на официальных страницах/карточках товара.
Стороны не достигли соглашения в досудебном урегулировании спора. Дата рассмотрения иска не назначена.