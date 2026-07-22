Суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ

Как следует из искового заявления, в 2025 году издательство АСТ издало книгу «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» (автор Иванова А. А. — псевдоним Аля Рогожкина) в серии «Звёзды отечественного спорта для детей», на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Книга распространяется через магазины и маркетплейсы, включая онлайн-платформы. Емельяненко не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промо-материалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении.