Арбитраж рассудит ТАНТК и самарский завод в деле на 52 млн рублей

ПАО «Самарский завод “Экран”» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Самарское предприятие требует взыскать с таганрогского авиационного комплекса задолженность в размере 31,7 млн руб., а также неустойку в размере 21 млн руб. Общая сумма исковых требований составляет 52,7 млн руб., а также 135 тыс. транспортных расходов и судебных издержек.