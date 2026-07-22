«Так кто же из вас сказал неправду?»: в суде по делу об убийстве мальчика в Черняховске снова заслушали мать обвиняемого

Мать Сергея утверждает, что в тот момент ничего неладного не заподозрила. Хотя некоторые её ответы вызывали у суда новые вопросы. Например, она говорила, что даже не сидела с родственниками за столом, так как очень расстроилась, когда в гости не взяли Диму, у неё даже поднялось давление. При этом, по её признанию, и его, и Свету она едва знала и видела всего три или четыре раза.