Памятник жертвам нацизма откроют на братской могиле в Волгограде

26 июля на Верхнезареченском кладбище Волгограда запланирован митинг в честь открытия памятника жертвам нацистов. Речь идёт о 45 мирных жителях, расстрелянных фашистами в сентябре 1942 года в селе Водино Октябрьского района.
Летом 2020 года следователи СКР в рамках уголовного дела о геноциде эксгумировали останки погибших. Эксперты подтвердили: смерть насильственная — от пулевых ранений в грудь и в голову. Возраст и пол совпадают с данными из акта Чрезвычайной государственной комиссии 1943 года.
«Согласно архивным документам, в селе Водино были убиты 43 еврея и два активиста-колхозника. Среди погибших — 23 ребёнка, самому младшему было всего восемь месяцев, самому старшему из расстрелянных — 74 года. И имена частично восстановлены», — рассказывает представитель Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе.
Останки передали общине в июне 2021 года, их перезахоронили на еврейском участке Верхнезареченского кладбища по национальной традиции.
Ранее на месте расстрела в селе Водино был установили памятный знак с именами погибших. Теперь память о них увековечат и в Волгограде. Отъезд от волгоградской синагоги в 07:00. Справки по телефону 8−927−509−70−75.
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