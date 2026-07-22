Памятник жертвам нацизма откроют на братской могиле в Волгограде

«Согласно архивным документам, в селе Водино были убиты 43 еврея и два активиста-колхозника. Среди погибших — 23 ребёнка, самому младшему было всего восемь месяцев, самому старшему из расстрелянных — 74 года. И имена частично восстановлены», — рассказывает представитель Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе.