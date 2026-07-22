Служба госохраны ОКН: здание мельницы на Правой набережной в катастрофическом состоянии

Напомним, что 7 июля «Новому Калининграду» стало известно о начале сноса исторического здания администрации мукомольного завода на Правой набережной. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось предприятие «КМЗ», являющееся одним из юрлиц компании.