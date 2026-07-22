В Бескудниковском районе Москвы построили жилой дом

Жилой дом общей площадью около 35 тыс. кв. м возвели в Бескудниковском районе Москвы по проекту «Московские кварталы», сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В Бескудниковском районе завершено строительство жилого комплекса, в нем 364 квартиры жилой площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Дом построен по монолитной технологии, которая обеспечит высокую надежность и долговечность эксплуатации здания. Благодаря Г-образной форме новостройки удалось создать приватное дворовое пространство. Здесь оборудованы детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием из каучуковой крошки, а также место для спокойного отдыха. Рядом уже сформирована вся необходимая инфраструктура: работают школы, спортивные объекты, магазины и крупный торговый центр, а до ближайшей станции метро “Селигерская” можно дойти всего за семь минут», — добавил Овчинский.
На первом нежилом этаже здания расположены помещения для консьержа и колясочные, где жители смогут хранить детские коляски, велосипеды и самокаты. Также предусмотрены свободные помещения для объектов коммерческой инфраструктуры, где в будущем смогут открыться кофейни, аптеки, досуговые центры и другие востребованные сервисы. Для автомобилистов оборудованы подземная автостоянка и гостевые парковочные места.
Специалисты службы «Контроль Москвы» следили за ходом строительства жилого дома на всех этапах, помогая застройщику предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ при возведении объекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.