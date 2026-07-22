В Бескудниковском районе Москвы построили жилой дом

«В Бескудниковском районе завершено строительство жилого комплекса, в нем 364 квартиры жилой площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Дом построен по монолитной технологии, которая обеспечит высокую надежность и долговечность эксплуатации здания. Благодаря Г-образной форме новостройки удалось создать приватное дворовое пространство. Здесь оборудованы детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием из каучуковой крошки, а также место для спокойного отдыха. Рядом уже сформирована вся необходимая инфраструктура: работают школы, спортивные объекты, магазины и крупный торговый центр, а до ближайшей станции метро “Селигерская” можно дойти всего за семь минут», — добавил Овчинский.