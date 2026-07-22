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В Севастополе на 17 часов ограничат электроснабжение для юрлиц

В четверг, 23 июля, в Севастополе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в «Севастопольэнерго».

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, в Севастополе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в «Севастопольэнерго».

«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ 23 июля с 5:00 до 22:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности», — говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.

Отмечается, что данная мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.

22 июля в Севастополе действует 12-часовой режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.

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