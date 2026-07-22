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Доходы нижегородского министра превысили зарплату губернатора

Основными источниками его дохода стали официальная зарплата на госслужбе и социальные выплаты.

Министр внутренней политики, заместитель председателя правительства Нижегородской области Павел Карасев заработал 7,83 миллиона рублей. Эта сумма оказалась больше, чем доходы его начальника — губернатора Глеба Никитина.

Согласно опубликованным данным Центризбиркома, глава региона отчитался о сумме 7,36 млн рублей.

При этом в собственности у министра Карасева нет ни квартир, ни дачных участков. Из имущества у него значится только один автомобиль — Toyota Sequoia 2012 года выпуска. Основными источниками его дохода, как указано в декларации, стали официальная зарплата на госслужбе и социальные выплаты.

В активе же губернатора Никитина имущества побольше: земельный участок, жилой дом в Тверской области, столичная квартира и несколько машин.

Отметим, что Павел Карасев — не новичок в системе управления. До прихода в нижегородское правительство он успел поработать на высоких должностях в администрации Санкт-Петербурга и Алтайского края, а также имеет опыт работы в сфере культуры и средств массовой информации.