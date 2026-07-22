Доходы нижегородского министра превысили зарплату губернатора

При этом в собственности у министра Карасева нет ни квартир, ни дачных участков. Из имущества у него значится только один автомобиль — Toyota Sequoia 2012 года выпуска. Основными источниками его дохода, как указано в декларации, стали официальная зарплата на госслужбе и социальные выплаты.