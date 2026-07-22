Опасна роженице? Эксперт Косов: почему малина не ягода и как удвоить урожай

«Чернозёмы для неё не очень хороши, хотя малина растёт и на чернозёмах. Но всё-таки ей лучше в лёгких, песчаных — как для картошки — почвах. На юге малина очень требовательна к уходу. Она любит влагу, терпеть не может пересыхания. Любит регулярные подкормки. Склонна к загущению. Если не прореживать кусты, им не хватит света и вентиляции, из-за чего ягоды измельчают, а болезни распространятся быстрее», — отмечает агроном.