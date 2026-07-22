В Красноярске начали ремонт еще трех фасадов домов в центре города и на правобережье

Дома относятся к разным периодам застройки. Например, на фасаде здания по проспекту Мира, 106 есть декоративные элементы со стороны улицы. В последние годы их состояние ухудшилось, фиксировались случаи обрушения. Всего в этом году за счет городских субсидий планируют отремонтировать фасады домов по семи адресам. К 400-летию Красноярска по этой программе хотят привести в порядок 28 фасадов многоэтажек.