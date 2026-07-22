В Красноярске начали ремонт еще трех фасадов домов в центре города и на правобережье

В Красноярске начали капитальный ремонт фасадов еще трех многоквартирных домов. Рабочие уже устанавливают строительные леса на зданиях по проспекту Мира, 65 и 106, а также по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», 189.
Для безопасности на участках укрепляют строительные сетки, ставят ограждения, а при необходимости монтируют временные настилы и навесы на тротуарах. Организационные вопросы заранее обсудили с владельцами магазинов и офисов на первых этажах, жильцами и автомобилистами, которые паркуются во дворах.
Работы проводят управляющие компании. Они выиграли конкурс на получение городской субсидии в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Поддержку могли получить УК, обслуживающие дома в историческом центре или на магистральных улицах, ведущих к городским достопримечательностям.
Дома относятся к разным периодам застройки. Например, на фасаде здания по проспекту Мира, 106 есть декоративные элементы со стороны улицы. В последние годы их состояние ухудшилось, фиксировались случаи обрушения. Всего в этом году за счет городских субсидий планируют отремонтировать фасады домов по семи адресам. К 400-летию Красноярска по этой программе хотят привести в порядок 28 фасадов многоэтажек.
Кроме того, фасады многоквартирных домов в городе продолжают ремонтировать по программе регионального фонда капитального ремонта.