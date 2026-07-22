Эксперт Косов: почему малина не ягода и как удвоить урожай

Говорим малина, и в голове сразу возникают мотивы известного советского шлягера в исполнении Валентины Легкоступовой. А молодое поколение наверняка вспомнит зажигательный хит Хабиба. Но в тексты этих песен закралась ошибочка. Учёные ответят: малина — никакая не ягода! А что же тогда?
Это вопрос rostov.aif.ru задал агроному Владимиру Косову. И не только узнал, как классифицируют этот вкусный плод, но и выяснил, зачем ветки малины привязывали к лошадям, кому опасно ею объедаться, почему полукустарник плохо растёт на юге и как пчёлы могут вдвое увеличить урожайность.
Семь мифов о малине.
Наши предки наделяли малину особым смыслом: от оберега для дома до символа безбедной жизни. Недаром в народе говорят: «Чужбина — калина, родина — малина». Для многих дачников малинник на участке — такая же традиция, как и шашлыки на майские.
Но так ли проста эта ароматная ягода, как кажется на первый взгляд?
Миф 1. Ягода малина нас к себе манила?
Малина — не ягода. С точки зрения ботаники, малина — представительница рода Rubus семейства Розоцветные. Это сочная многокостянка, содержащая около 120 семян в каждом плоде.
Кстати, в род малины, отмечает эксперт, входит полторы тысячи видов. Ближайшие «родственники» нашей садовой красавицы — ежевика, морошка, костяника.
Чем же отличается ягода от костянки? Ягода — сочный плод, внутри которого множество семян. Например, помидор, смородина. Костянка — плод, внутри которого крупное семечко в жесткой кожуре. Это могут быть вишня, абрикос, персик. Малина — сочная многокостянка.
Миф 2. В малине — сплошная польза.
У ягоды есть серьёзные противопоказания к употреблению. Да, малина — диетический продукт (всего 46 ккал на 100 г), кладезь витаминов группы В, А, С, Е и РР. Но врачи и эксперты предупреждают: бесконтрольное поедание может закончиться больничной койкой.
Аллергия. Малина — сильный аллерген. Вплоть до отека Квинке и крапивницы.
Желудок и почки. Обилие клетчатки и мелких косточек раздражает слизистую. А органические кислоты влияют на пуриновый обмен, поэтому при подагре и мочекаменной болезни ягоду нужно строго ограничивать.
Сахар и кровь. Чем слаще сорт, тем выше риск для диабетиков. А из-за влияния на свертываемость крови на малину нельзя налегать перед операциями и родами.
Пестициды. Эксперты предупреждают: малина регулярно попадает в списки продуктов с повышенным содержанием остаточных пестицидов. Тщательно мойте и вымачивайте ягоду!
Безопасная суточная норма для взрослого — 30−40 граммов (или всего пара столовых ложек).
Миф 3. При варке из малины уходит вся польза.
Варенье спасает от вирусов. Главное богатство малины — салициловая кислота (природный аспирин) и комплекс витаминов. Они прекрасно сохраняются даже после кипячения. А эфирные масла в чае с малиновым вареньем работают как природный антидепрессант.
Миф 4. На юге малина растёт сама по себе.
Это не так. Донский чернозем для неё — испытание. В лесах Урала или Сибири малина чувствует себя королевой. Но на юге, в Ростовской области, ей тяжело.
«Чернозёмы для неё не очень хороши, хотя малина растёт и на чернозёмах. Но всё-таки ей лучше в лёгких, песчаных — как для картошки — почвах. На юге малина очень требовательна к уходу. Она любит влагу, терпеть не может пересыхания. Любит регулярные подкормки. Склонна к загущению. Если не прореживать кусты, им не хватит света и вентиляции, из-за чего ягоды измельчают, а болезни распространятся быстрее», — отмечает агроном.
Миф 5. Целебны только плоды.
Листья лечат не хуже ягод. Молодые листья малины богаты салицилатами и фолиевой кислотой. В древности славяне верили: куст малины у дома отгоняет ссоры, а воду после купания новорождённой девочки нужно выливать в малинник, чтобы выросла красавица.
Немцы вешали ветки малины на лошадей: считалось, что это поможет успокоить животных.
Миф 6. Урожайность не зависит от насекомых.
Урожайность малины благодаря пчёлам, которые активно собирают нектар с малиновых цветков, может возрастать вдвое.
Интересно, что даже во время дождя эти насекомые продолжают свою работу, поскольку цветки малины обращены вниз.
Миф 7. Малина сама отпугивает вредителей.
Многие думают, что эфирные масла защищают кусты. Но в реальности тля, клещ, жук и грибки атакуют малинник регулярно. А самый коварный враг — малинная стеклянница.
«К нам обратились садоводы: стебли малины ломались у самого основания. Люди грешили на нехватку кальция — мол, ствол не выдержал веса ягод. Но при разрезе сломанных стеблей мы нашли “жилища” тонких белых гусениц с жёлтыми головками. Виновницей оказалась стеклянница — сине-чёрная бабочка, похожая на осу. Она откладывает яйца у корней, а гусеницы выгрызают ходы внутри стебля, делая его хрупким и пустым», — пояснил Владимир Косов.
Памятка дачнику: как правильно сажать и поливать малину?
Правильная посадка. Выкопайте канавки глубиной 40−50 см. На дно — неперепревший навоз, присыпьте 10 см почвы, затем добавьте железный купорос. Сажайте по три куста на погонный метр (шаг 30 см).
Капельный полив. Уложите трубки орошения на глубину 30 см. Это спасёт от пересыхания и позволит рыхлить только верхний слой.
Санитарная обрезка. Все засохшие, больные и отплодоносившие побеги вырезайте под корень и немедленно сжигайте. Именно в них зимует стеклянница.
Рыхление. Почву в малиннике нужно аккуратно рыхлить, особенно летом.
Безопасная химия. При сильном заражении используйте системные инсектициды, но категорически запрещены обработки во время цветения и плодоношения! На ранних стадиях подойдут безопасные биопрепараты или народные средства (настои чеснока, табака, золы).