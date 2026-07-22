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Снос незаконных построек завершили на Алексеевском рынке в Воронеже

Компания-владелец долгое время игнорировала решение суда о демонтаже.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершилась многомесячная борьба судебных приставов с владельцами Алексеевского рынка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Долгое время компания-владелец «Алефъ» игнорировала решение суда о демонтаже самовольно возведенных строений на территории рынка. Чтобы заставить бизнесменов соблюдать закон, сотрудница Левобережного отделения службы судебных приставов более 20 раз выезжала по адресу организации, выписала десятки административных штрафов и добилась возбуждения уголовного дела по статье 315 УК РФ.

За отказ подчиняться закону организация перечислила в бюджет порядка двух миллионов рублей только в виде штрафов. Переломным моментом стало решение районного суда о приостановке деятельности всего рынка. В мае этого года сначала закрыли весь торговый объект целиком, а после уточнений — запретили работу конкретно в незаконно построенных помещениях. Лишь столкнувшись с угрозой полной остановки бизнеса, владельцы начали демонтаж.

На днях судебный пристав совместно с представителями взыскателя лично проверила территорию. Установлено, что все спорные строения снесены, строительный мусор убран. Так что теперь исполнительное производство окончено.

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