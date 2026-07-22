Снос незаконных построек завершили на Алексеевском рынке в Воронеже

За отказ подчиняться закону организация перечислила в бюджет порядка двух миллионов рублей только в виде штрафов. Переломным моментом стало решение районного суда о приостановке деятельности всего рынка. В мае этого года сначала закрыли весь торговый объект целиком, а после уточнений — запретили работу конкретно в незаконно построенных помещениях. Лишь столкнувшись с угрозой полной остановки бизнеса, владельцы начали демонтаж.