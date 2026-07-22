Американцы нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак

По подсчетам КСИРа, в результате атак удалось уничтожить восемь беспилотников MQ-9 — их не успели извлечь из контейнеров и подготовить к боевым задачам. Еще два аппарата, которые находились вне укрытия, получили серьезные повреждения. Кроме того, значительный ущерб нанесен двум тяжелым вертолетам США. Несколько американских военнослужащих погибли или получили ранения.