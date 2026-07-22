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Американцы нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак

В ночь на среду Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местных жителей, которые слышали громкий взрыв.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Власти Ирана сейчас проверяют, какой именно объект пытались атаковать американские военные, и оценивают масштабы возможного ущерба.

При этом Tasnim опровергает информацию о том, что американская ракета попала в один из пирсов на соседнем острове Кешм.

По данным телеканала «Аль-Джазира», Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался о нанесении ответных ударов по двум военным объектам в Иордании — авиабазе Принц Хасан и авиабазе Король Фейсал. В КСИРе заявили, что под удар попали ангары, в которых американские военные готовили к вылетам истребители F-15, дроны и вертолеты.

По подсчетам КСИРа, в результате атак удалось уничтожить восемь беспилотников MQ-9 — их не успели извлечь из контейнеров и подготовить к боевым задачам. Еще два аппарата, которые находились вне укрытия, получили серьезные повреждения. Кроме того, значительный ущерб нанесен двум тяжелым вертолетам США. Несколько американских военнослужащих погибли или получили ранения.

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