Американцы нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак

Власти Ирана сейчас проверяют, какой именно объект пытались атаковать американские военные, и оценивают масштабы возможного ущерба.
При этом Tasnim опровергает информацию о том, что американская ракета попала в один из пирсов на соседнем острове Кешм.
По данным телеканала «Аль-Джазира», Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался о нанесении ответных ударов по двум военным объектам в Иордании — авиабазе Принц Хасан и авиабазе Король Фейсал. В КСИРе заявили, что под удар попали ангары, в которых американские военные готовили к вылетам истребители F-15, дроны и вертолеты.
По подсчетам КСИРа, в результате атак удалось уничтожить восемь беспилотников MQ-9 — их не успели извлечь из контейнеров и подготовить к боевым задачам. Еще два аппарата, которые находились вне укрытия, получили серьезные повреждения. Кроме того, значительный ущерб нанесен двум тяжелым вертолетам США. Несколько американских военнослужащих погибли или получили ранения.