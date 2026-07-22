Володин предложил Минобороны проводить военные сборы для депутатов

«Вот есть предложение. У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает Виктор Петрович, все-таки надо и министерству обороны предлагать политикам, ~чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов.~ А мы списки подготовим», — сказал Володин.