Артист отбора «Музконтент ПФКИ» Ника Терентьева впервые выступит на фестивале «Музыка балконов» в Нижнем Новгороде

Ника Терентьева, участница отбора «Музконтент ПФКИ» для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив, впервые выступит (0+) на балконе Усадьбы Рукавишниковых 26 июля в 18:00, сообщают организаторы.
Концерт состоится в рамках четвертого сезона фестиваля «Музыка балконов» (0+). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Молодая и талантливая исполнительница Ника Терентьева родилась во Владивостоке. За ее плечами — не только диплом артиста и педагога Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных, но и участие в шоу «Голос. Дети» (0+), а также в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» (0+), посвященной 80-летию Великой Победы. Кроме того, в 2025 году она вошла в число победителей отбора «Музконтент ПФКИ» (0+), где проявила себя как яркая, самобытная артистка.
«Музконтент ПФКИ» — федеральная программа, благодаря которой в России появляются новые песни и клипы для детей и молодежи. В 2025—2026 годах Президентский фонд культурных инициатив провел четыре отбора на создание ценностно ориентированного музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2025—2026 годах в ходе проведения отборов было профинансировано или рекомендовано к заключению договоров с фондом более 280 проектов. Их реализация предполагает создание свыше трех тысяч единиц музыкального контента (песни, муд-видео, видеоклипы), из них более тысячи уже созданы, опубликованы и набрали более 500 миллионов просмотров и прослушиваний. Общий объем направленных на поддержку средств превысит за два года 2 млрд рублей. Среди критериев оценки исполнителей — творческая новизна, ориентация на традиционные ценности и способность охватить большое количество целевой аудитории.
В рамках отбора Ника Терентьева выпустила несколько музыкальных композиций, среди которых — песня «Край северный» (0+), посвященная родителям и Дальнему Востоку, а также композиция «Отпустить» (0+) — лирическая история о поиске душевного равновесия и внутренней свободы. Теперь с творчеством исполнительницы познакомятся нижегородцы.
Выступление Ники Терентьевой обещает стать одним из самых ярких концертов фестиваля «Музыка балконов», а площадкой для него выбрана одна из архитектурных жемчужин Нижнего Новгорода — балкон Усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной. Исполнительница представит программу «Про любовь» (0+), в которую войдут как ее собственные песни, так и каверы на известные композиции.
Музыкальный фестиваль «Музыка балконов» (0+) родом из Нижнего Новгорода. Он уже стал настоящей визитной карточкой своего региона. Первый сезон бесплатных концертов на балконах исторических зданий прошел в 2023 году. Необычный формат так полюбился жителям, что было принято решение сделать фестиваль регулярным. В прошлом году концерты фестиваля впервые вышли за пределы Нижегородской области: выступления состоялись на площадках государственного музея-заповедника «Петергоф», государственного музея-заповедника «Царское Село» и Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.
В основе концепции проекта, который в этом году получил название «Музыка балконов. Великие реки», — идея осмысления одного из важнейших символов России. Именно реки формировали пространства для жизни, творчества и сотрудничества между регионами. В этом году география фестиваля расширилась, и проект стал всероссийским. Концерты фестиваля уже состоялись в Санкт-Петербурге, Иркутске, Плесе, Вологде, а впереди — концерты во Владикавказе и Ярославской области.
Следить за программой фестиваля можно на сайте проекта: музыкабалконов. рф, а также в группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/musicofbalcony.