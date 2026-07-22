Артист отбора «Музконтент ПФКИ» Ника Терентьева впервые выступит на фестивале «Музыка балконов» в Нижнем Новгороде

«Музконтент ПФКИ» — федеральная программа, благодаря которой в России появляются новые песни и клипы для детей и молодежи. В 2025—2026 годах Президентский фонд культурных инициатив провел четыре отбора на создание ценностно ориентированного музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2025—2026 годах в ходе проведения отборов было профинансировано или рекомендовано к заключению договоров с фондом более 280 проектов. Их реализация предполагает создание свыше трех тысяч единиц музыкального контента (песни, муд-видео, видеоклипы), из них более тысячи уже созданы, опубликованы и набрали более 500 миллионов просмотров и прослушиваний. Общий объем направленных на поддержку средств превысит за два года 2 млрд рублей. Среди критериев оценки исполнителей — творческая новизна, ориентация на традиционные ценности и способность охватить большое количество целевой аудитории.