Петр Фрадков: Беговой центр ВФЛА поможет развитию легкой атлетики

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье — создание необходимых цифровых сервисов», — рассказал председатель ВФЛА.