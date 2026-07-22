Петр Фрадков: Беговой центр ВФЛА поможет развитию легкой атлетики

В ближайшее время в Нижнем Новгороде начнется строительство многофункционального Бегового центра в рамках реализации проекта Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Председатель ВФЛА Петр Фрадков считает, что любителям бега необходимы локации, где можно тренироваться в любую погоду, а также отдыхать и переодеваться.
«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — отметил Петр Фрадков.
В Беговом центре запланировано обустройство раздевалок и душевых, камер хранения, помещений для тренировок, лекций, приема пищи, а также пространств для отдыха. На прилегающей территории будут проводиться массовые мероприятия, забеги и спортивные праздники. Здесь оборудуют беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-площадки и зоны отдыха. Беговой центр в Нижнем Новгороде, как ожидается, станет точкой притяжения любителей бега. Представители уже существующих беговых сообществ получат комфортную площадку для встреч и тренировок, появятся новые объединения, больше горожан смогут начать заниматься легкой атлетикой.
«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье — создание необходимых цифровых сервисов», — рассказал председатель ВФЛА.
Специальные приложения для любителей спорта — посетителей Беговых центров, будут предназначены для обмена информацией, общения, фиксации результатов, контактов с другими спортивными сообществами. Петр Фрадков заметил, что уже сейчас есть отклик от людей. Жители интересуются проектом.
«Это, во-первых, вовлечет в массовый спорт большое количество людей, это тоже очень важно. Это будет иметь эффект и для поиска талантливых ребят, это и семейное времяпрепровождение. В общем, огромное количество правильных таких эффектов, которые, мне кажется, могут формироваться вокруг легкой атлетики», — подчеркнул Петр Фрадков.
Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия».