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Дачникам назвали способ ускорить урожай томатов в августе

При похолодании ниже +12 придется снять томаты с веток.

Огородникам эксперты напомнили, что ускорить созревание томатов в августе можно за 7−14 дней с помощью простых агроприемов. Если помидоры не краснеют из-за холодных ночей ниже +15 или жары выше +30, выработка пигмента ликопина блокируется, и плоды остаются зелеными или бурыми.

Главная ошибка дачников в этом месяце — перекорм азотом, который заставляет растение наращивать зелень, а не плоды, — пишет «РГ». Для решения проблемы рекомендуется полностью исключить азотные удобрения и перейти на калийные подкормки, например, использовать зольный настой или монофосфат калия.

Также необходимо сократить полив до одного раза в 7−10 дней строго под корень, чтобы создать контролируемый стресс и переключить ресурсы куста на созревание.

Дополнительно требуется удалить все листья до первой кисти с плодами, а также пасынки и мелкие завязи, которые не успеют созреть до холодов. На одном кусте следует оставить не более 5−6 кистей. Верхушки растений нужно прищипнуть, чтобы остановить рост стебля и направить силы на уже имеющиеся плоды. Эти действия обеспечат лучший доступ света, необходимого для фотосинтеза и синтеза сахаров.

Дачникам необходимо следить за прогнозом: при устойчивом похолодании ниже +12 нужно снять все бурые и зеленые плоды. Оставить их следует в темном теплом месте при температуре +20…+25, положив рядом яблоко или банан для выделения этилена.

Хранить зеленые томаты в холодильнике запрещается, так как это остановит процесс созревания.

Ранее эксперты дали советы, что нужно сделать на грядках в июле.