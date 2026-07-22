Дачникам назвали способ ускорить урожай томатов в августе

Дополнительно требуется удалить все листья до первой кисти с плодами, а также пасынки и мелкие завязи, которые не успеют созреть до холодов. На одном кусте следует оставить не более 5−6 кистей. Верхушки растений нужно прищипнуть, чтобы остановить рост стебля и направить силы на уже имеющиеся плоды. Эти действия обеспечат лучший доступ света, необходимого для фотосинтеза и синтеза сахаров.