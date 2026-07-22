Кровавый июль. Каким было самое страшное лето в деле маньяка Чикатило

Милиционеры заметили подозрительного мужчину ещё накануне: на автовокзале рядом с парком Авиаторов, где к тому времени были найдены тела семи жертв. За потрошителем установили слежку. Чикатило хаотично перемещался по городу, приставал к девушкам, а ночь провел на вокзале со «жрицей любви». Утром он отправился на рынок, где его и повязали. В портфеле нашли грязное полотенце, нож, верёвку, вазелин и мыло. Этот набор маньяк объяснил рабочими нуждами снабженца.