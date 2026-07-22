Кровавый июль. Каким было самое страшное лето в деле маньяка Чикатило

«Я никого не жалел. Когда выходил из лесополосы, всё оставалось позади, за какой-то чертой», — говорил о своих ужасных преступлениях самый страшный маньяк ХХ века Андрей Чикатило.
Лето 1984 года стало пиком жестокости в хронике злодеяний «Ростовского потрошителя». Всего за этот год он лишил жизни 15 человек, доведя общее количество своих жертв до 32. Центральным эпизодом этой череды стало зверское убийство 19-летней Анны Лемешевой. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Убивал жарким летом.
Следствие предъявило Чикатило обвинение в 53 убийствах. Если взглянуть на длинный список жертв, нельзя не заметить закономерность: большинство зверств совершалось летом. Почему? Возможно, ответ кроется в том, что в летние месяцы люди чаще находятся вне дома — на отдыхе, на природе, на дачах. А значит, охотиться на них легче.
19 июля 1984 года студентка Анна Лемешева возвращалась от зубного врача. Она шла через лесополосу близ железнодорожных путей возле станции Кирпичная (вблизи города Шахты). Внезапно её окликнул мужчина средних лет неприметной внешности. Он спросил у Анны, как пройти к пруду, а потом предложил ей прогуляться туда вместе.
Таким предлогом Чикатило — а это был именно он — сумел усыпить бдительность девушки. Заманив жертву в безлюдную часть лесополосы, он напал на неё. Анна поначалу отчаянно сопротивлялась. Но всё же оказалась бессильной перед вооружённым ножом маньяком.
Тело Анны обнаружили почти неделю спустя, 25 июля. Зверства, которые сотворил с девушкой «Ростовский потрошитель», пожалуй, не взялся бы описывать даже мастер ужаса Стивен Кинг. Некоторые газеты сообщали, что увиденное шокировало даже опытных криминалистов.
Эксперты пришли к выводу, что такие увечья мог нанести лишь человек с глубокими личностными и сексуальными отклонениями.
Арестовали и отпустили.
Первым подозреваемым стал Алексей Масальский — его имя фигурировало в записке, найденной у тела Лемешевой. Его задержали, но спустя много лет оправдали.
Беспрецедентная жестокость убийства сбивала следователей с толку: они искали группу или психически нездорового человека. Эта путаница затянула поимку настоящего маньяка на несколько лет.
А Чикатило, словно почуяв безнаказанность, летом 1984 года совершил ещё несколько убийств. Буквально на следующий день после кровавой расправы над Анной Лемешевой он изнасиловал и убил 20-летнюю Светлану Цана.
1 августа того же года он занял пост начальника отдела снабжения на одном из производственных предприятий. Работа предполагала постоянные командировки, что стало «идеальным» прикрытием для новых преступлений.
Уже 2 августа он заманил в ростовский парк Авиаторов 16-летнюю Наталью Голосовскую, пообещав показать дорогу, и убил её. 7 августа в лесополосе у пансионата «Тихий Дон» его новой жертвой стала 17-летняя Людмила Алексеева, которой маньяк нанёс 39 ранений ножом.
8 августа, отправившись в командировку в Ташкент, он обезглавил пьяную женщину. В тот же день на кукурузном поле изувер зарезал, а затем добил камнями десятилетнюю Акмараль Сейдалиеву.
28 августа был убит 11-летний Александр Чепель. Чикатило познакомился с ним возле кинотеатра «Буревестник» и, пообещав показать видеофильм, заманил несчастного парнишку в лесную чащу.
6 сентября 1984 года жертвой душегуба стала 24-летняя Ирина Лучинская. Убийство вновь произошло в парке Авиаторов. А спустя неделю Чикатило был задержан капитаном милиции Александром Заносовским и его напарником.
Милиционеры заметили подозрительного мужчину ещё накануне: на автовокзале рядом с парком Авиаторов, где к тому времени были найдены тела семи жертв. За потрошителем установили слежку. Чикатило хаотично перемещался по городу, приставал к девушкам, а ночь провел на вокзале со «жрицей любви». Утром он отправился на рынок, где его и повязали. В портфеле нашли грязное полотенце, нож, верёвку, вазелин и мыло. Этот набор маньяк объяснил рабочими нуждами снабженца.
В тот раз доказать причастность Чикатило к убийствам не удалось из-за ошибки экспертов. Поэтому зверя отпустили.
Издевался перед смертью.
Как видно, в июле Чикатило проливал особенно много крови. Странное совпадение: многие из жертв маньяка родились тоже именно летом. Как подросток Вадим Громов. 22 июля он отметил своё 16-летие. А вскоре встретился с Чикатило в тамбуре электрички.
«Лицо худощавое, стрижка школьная, телосложения нормального, курил. Я ему сказал, что курить вредно. Он оказался словоохотливым», — описывал его маньяк на допросах.
Подросток разговорился с незнакомцем. Маньяк, воспользовавшись его доверчивостью, предложил: «Раз делать тебе всё равно нечего, поехали ко мне в сад». Они сошли на остановке «Донлесхоз» и отстали от потока пассажиров.
Громов даже не кричал, когда насильник напал на него. И снова ужасающая жестокость, которую страшно даже описывать, а также множественные удары ножом. Тело Громова нашли осенью 1990 года. Три недели спустя, 20 ноября, Чикатило задержали.
Суд над изувером начался 14 апреля 1992 года в донской столице. Объём материалов уголовного дела составил 220 томов. Чтение многостраничного приговора началось 14 октября и затянулось до следующего дня. 15 октября суд вынес окончательный вердикт — смертная казнь. Реакция зала была показательной: свидетели вспоминали, что слово «расстрел» публика, жаждущая справедливости, встретила громкими аплодисментами.
Приговор привели в исполнение 14 февраля 1994 года.