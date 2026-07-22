В лагерях Нижнего Новгорода отдохнули более 25 тыс. школьников

Более 25 тыс. школьников уже отдохнули в муниципальных загородных и пришкольных лагерях Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Организация качественного летнего отдыха для учащихся — одно из направлений нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Прошла уже половина летней оздоровительной кампании, отдохнуть за это время успели 4 тысячи школьников. К концу сезона планируем охватить свыше 7500 детей. Еще более 21 тысячи мальчишек и девчонок провели июнь в пришкольных лагерях дневного пребывания по соседству с домом», — рассказал мэр города Юрий Шалабаев.
Глава города также подчеркнул, что система детского отдыха в нижегородских лагерях давно отошла от устаревшего формата «зарядка — приемы пищи — дискотека». Для ребят подготовлена разнообразная программа, включающая спортивные и творческие мероприятия, а также тематические дни Года единства народов России и смены Движения первых. Кроме того, в лагерях запущены профильные смены.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.