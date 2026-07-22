В лагерях Нижнего Новгорода отдохнули более 25 тыс. школьников

Глава города также подчеркнул, что система детского отдыха в нижегородских лагерях давно отошла от устаревшего формата «зарядка — приемы пищи — дискотека». Для ребят подготовлена разнообразная программа, включающая спортивные и творческие мероприятия, а также тематические дни Года единства народов России и смены Движения первых. Кроме того, в лагерях запущены профильные смены.