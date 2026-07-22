Прокуратура добилась наказания виновных в банкротстве застройщика в Дзержинске

Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Нижегородской области и привлек к субсидиарной ответственности пятерых человек, чьи действия привели к банкротству ООО «Альбион» — компании, не завершившей строительство жилого комплекса «Радуга» в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.