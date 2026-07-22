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Движение трамваев № 2 приостановили из-за упавшей крыши на Большой Печерской

Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды на трамвайных путях.

Источник: Нижегородская правда

Движение трамваев № 2 временно приостановили в Нижнем Новгороде 22 июля. Всему виной стала металлическая крыша, упавшая на трамвайные пути и контактные сети на Большой Печерской улице. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «Экологические проекты».

Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды.

Напомним, что на Большой Печерской улице ветер сорвал металлический настил с крыши. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили и полностью перегородила трамвайные пути. На опубликованных кадрах видно, что при падении настил задел линии электропередачи, оборвав провода. После этого они начали искрить.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что на место происшествия выезжали четыре спасателя. Однако их помощь не потребовалась.

В администрации города сообщили, что сейчас дорожные бригады уже проводят объезды территорий, чтобы выявить затопленные места и разрушения. «В местах известных подтоплений», в частности, на Лысогорской улице, перекрестке Белинского и Ковалихинской, Московском шоссе, вода постепенно уходит. На некоторых участках коммунальщики устраняют подтопления.

Как Нижний Новгород пережил непогоду — смотрите в специальном материале на сайте pravda-nn.ru.

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