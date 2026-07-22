В Кронштадте продолжают установку бетонных укрытий на случай атак беспилотников

В Кронштадте продолжается установка бетонных укрытий от дронов. Как сообщает «Петербургский дневник», их размещают вблизи остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах.
Первые укрытия появились в городе в июне. В июле специалисты установили дополнительные конструкции, в частности, у Петровского парка и в 19-м микрорайоне. Эти укрытия созданы для защиты от осколков в случае атаки беспилотников.
Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов на совещании по вопросам безопасности подчеркнул, что безопасность жителей является приоритетом, и в районе ведется активная работа в этом направлении.
Установка укрытий в Кронштадте осуществляется в зоне действия системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Жителям напомнили, что при угрозе атаки дронов информация будет передаваться через СМС от РСЧС. Эти же сведения оперативно размещаются на официальных страницах администрации Кронштадтского района в социальных сетях ВКонтакте и МАХ.
Как сообщалось ранее на сайте pravda-nn.ru, депутаты хотят привести бомбоубежища Нижнего Новгорода в порядок.