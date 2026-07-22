Ограничение на пребывание в лесах продлили в Ростовской области до 13 августа

В Ростовской области до 13 августа 2026 года продлили ограничения на пребывание в лесах. Информацию минприроды Дона опубликовали на сайте регионального правительства.
— Ограничения могут быть продлены при необходимости, — добавили власти.
Напомним, в указанный период водителям нельзя заезжать в леса и рощи. Исключение сделали только для транспорта пожарных частей, оперативных служб и патрульных.
За ситуацией в лесах также следят с помощью системы видеонаблюдения, работают 86 камер. Параллельно усилили дежурство на наблюдательных пунктах. Задействовали пункты диспетчерского управления.
Жителей Дона просят быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить костры и бросать непотушенные окурки. О лесных пожарах нужно сразу же сообщать по телефону горчей линии лесного хозяйства: 8−800−100−94−00.
Ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов усилят по решению донских властей.
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