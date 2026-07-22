Ограничение на пребывание в лесах продлили в Ростовской области до 13 августа

Жителей Дона просят быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить костры и бросать непотушенные окурки. О лесных пожарах нужно сразу же сообщать по телефону горчей линии лесного хозяйства: 8−800−100−94−00.