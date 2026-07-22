В поселке Масленниково Самарской области обновили пришкольную территорию

Благоустройство пришкольной территории завершили в поселке Масленниково Хворостянского района Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
В ходе работ старое дорожное покрытие было полностью заменено на новый асфальт. Это позволило создать условия для безопасного передвижения учеников между корпусами, проведения линеек под открытым небом и активных игр, исключая риск получения травм в осенне-зимний период. Также на территории установили современные системы освещения. Для комфорта учащихся и педагогов по периметру прогулочных зон появились скамейки. Кроме того, на территории разбили цветники и клумбы с многолетними растениями, подобранными с учетом местного климата.
Жители поселка уже оценили изменения, отметив, что школа стала выглядеть современно.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.