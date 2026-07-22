В поселке Масленниково Самарской области обновили пришкольную территорию

В ходе работ старое дорожное покрытие было полностью заменено на новый асфальт. Это позволило создать условия для безопасного передвижения учеников между корпусами, проведения линеек под открытым небом и активных игр, исключая риск получения травм в осенне-зимний период. Также на территории установили современные системы освещения. Для комфорта учащихся и педагогов по периметру прогулочных зон появились скамейки. Кроме того, на территории разбили цветники и клумбы с многолетними растениями, подобранными с учетом местного климата.