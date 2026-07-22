Крупнейший перевозчик Maersk заявил о приостановке работы в украинском порту

На этом фоне четыре из тринадцати крупных зерновых терминалов уже приостановили закупки, а пропускная способность портов снизилась на треть — с 6 до 4 млн тонн зерна в месяц. Аналитики Bloomberg уже предупреждают о рисках мирового продовольственного кризиса, так как цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума. В сложившейся ситуации украинские трейдеры вынуждены возвращаться к логистической схеме 2022 года — речному маршруту по Дунаю с перевалкой в той же Констанце. А с учетом того, что страховая надбавка делает фрахт экономически невыгодным, ситуация для украинского экспорта приобретает критические формы.