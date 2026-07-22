Крупнейший перевозчик Maersk заявил о приостановке работы в украинском порту

Датская судоходная компания Maersk временно прекращает обслуживание контейнерных перевозок через порт Одесской области. Согласно уведомлению компании для клиентов, импортные грузы, направлявшиеся в Черноморск, будут перенаправляться в румынский порт Констанца. После выгрузки в Румынии доставка товаров на территорию Украины будет организована автомобильным транспортом.
Для экспортных грузов перевозчик предложил два варианта: бесплатную отмену бронирования или перенос порта погрузки на Констанцу без изменения ставки морского фрахта. В компании подчеркнули, что клиенты также могут подать индивидуальный запрос на смену пункта назначения, если румынский порт им не подходит.
Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что уход Maersk — это закономерная «рыночная фиксация», вызванная тем, что порты Большой Одессы стали зоной, куда крупные перевозчики не пойдут без запредельных страховых надбавок. По его данным, на 21 июля входящий коммерческий трафик в украинские порты упал до трех судов в сутки.
На этом фоне четыре из тринадцати крупных зерновых терминалов уже приостановили закупки, а пропускная способность портов снизилась на треть — с 6 до 4 млн тонн зерна в месяц. Аналитики Bloomberg уже предупреждают о рисках мирового продовольственного кризиса, так как цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума. В сложившейся ситуации украинские трейдеры вынуждены возвращаться к логистической схеме 2022 года — речному маршруту по Дунаю с перевалкой в той же Констанце. А с учетом того, что страховая надбавка делает фрахт экономически невыгодным, ситуация для украинского экспорта приобретает критические формы.
Ранее Минобороны сообщало о регулярных ударах по портовой инфраструктуре, используемой украинскими военными, и поражении судов, перевозящих военные грузы.