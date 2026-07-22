Пожарные расчеты стянули к полыхающей траве в Волгограде — видео

В Советском районе Волгограда вспыхнула сухая трава. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, сообщают очевидцы, поделившиеся видео.
По предварительным данным, огонь охватил значительную площадь. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, однако точные обстоятельства предстоит выяснить дознавателям. Жители близлежащих домов сообщают о густом дыме, который виден из разных точек района.
Волгоградцев призывают быть предельно осторожными: по данным специалистов Волгоградского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни сохранится сухая и ветреная погода, способствующая быстрому распространению огня, а температура будет подниматься до 33−38º.
В региональном главке МЧС подтвердили, что трава отдельными очагами горела в районе посёлка Водный. Возгорание ликвидировано в 13:54.
Ранее юг Волгограда заволокло черным дымом из-за пожара.