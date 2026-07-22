Мужчины, погромившие черняховское кафе, решили наказать персонал за руки в карманах и выдуманное «спаивание детей»

Когда сотрудник «Чёрной совы» повторил просьбу покинуть закрывающееся заведение, один из гостей счёл его позу вызывающей. Мужчина смахнул с витрины пластиковые коробки, выбранил охранника и пригрозил сломать ему руку. Перепуганная бармен попыталась нажать тревожную кнопку, но второй участник дебоша не дал ей этого сделать.