Мужчины, погромившие черняховское кафе, решили наказать персонал за руки в карманах и выдуманное «спаивание детей»

Двух мужчин, устроивших ночной дебош в черняховском кафе, разозлили руки охранника в карманах. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.
Когда сотрудник «Чёрной совы» повторил просьбу покинуть закрывающееся заведение, один из гостей счёл его позу вызывающей. Мужчина смахнул с витрины пластиковые коробки, выбранил охранника и пригрозил сломать ему руку. Перепуганная бармен попыталась нажать тревожную кнопку, но второй участник дебоша не дал ей этого сделать.
Раздухарившиеся гости придумали погрому оправдание: якобы кафе продавало спиртное несовершеннолетним. В какой-то момент в работников полетели бутылка, электронные весы, монетница и пластиковые контейнеры с товарами. Оба сотрудника получили удары по голове.
В суде мужчины вину не признали, хотя фактические обстоятельства, зафиксированные камерой видеонаблюдения, не оспаривали. Один из них оказался рецидивистом. Смягчающими обстоятельствами суд признал возмещение ущерба, публичные извинения, наличие малолетних детей и семейные обстоятельства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Обоих нападавших признали виновными в хулиганстве. 41-летний мужчина получил 3 года и 6 месяцев «строгача», 33-летний — 3 года колонии общего режима.