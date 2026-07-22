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30 женских команд из 15 регионов России и Беларуси сыграют в Нижнем Новгороде на фестивале футбола

Фестиваль пройдет на стадионе «Локомотив».

Источник: Время

Министерство спорта Нижегородской области сообщает, что 25 июля на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде пройдет Международный «Большой Фестиваль Футбола» среди женских любительских команд.

На поле встретятся 30 команд из 15 регионов России и Республики Беларусь. Участницы из Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Коми, Республики Марий Эл, Нижегородской области и других субъектов поборются за победу в групповом этапе и матчах плей‑офф.

Гостей фестиваля ждут яркая церемония открытия, творческая программа и награждение лучших команд и игроков.

«Желаем всем участницам красивой игры, ярких эмоций и заслуженных побед. Поддержим женский футбол вместе!» — заявили в минспорта.

Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» одержал вторую победу в ФНЛ.

(6+).

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