30 женских команд из 15 регионов России и Беларуси сыграют в Нижнем Новгороде на фестивале футбола

Министерство спорта Нижегородской области сообщает, что 25 июля на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде пройдет Международный «Большой Фестиваль Футбола» среди женских любительских команд.
На поле встретятся 30 команд из 15 регионов России и Республики Беларусь. Участницы из Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Коми, Республики Марий Эл, Нижегородской области и других субъектов поборются за победу в групповом этапе и матчах плей‑офф.
Гостей фестиваля ждут яркая церемония открытия, творческая программа и награждение лучших команд и игроков.
«Желаем всем участницам красивой игры, ярких эмоций и заслуженных побед. Поддержим женский футбол вместе!» — заявили в минспорта.
Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» одержал вторую победу в ФНЛ.
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