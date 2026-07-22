Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена, а также отечественных академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина стали самыми популярными среди россиян изданиями о работе мозга с начала 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Лидером стала книга Иглмена «Мозг. Ваша личная история». Отечественные исследователи мозга Константин Анохин и Татьяна Черниговская заняли вторую строчку рейтинга с новой книгой «Мозг и его “Я”. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». На третьем месте — «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» Виталия Дубынина, а на четвертом — «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг» группы авторов, среди которых Ольга Кинякина, Павел Лем и другие. Замыкает пятерку лидеров «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Аннибали.
Наибольшая доля продаж книг о мозге от общего объема нон-фикшн зафиксирована в Сахалинской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае и Москве.