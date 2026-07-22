Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга

Лидером стала книга Иглмена «Мозг. Ваша личная история». Отечественные исследователи мозга Константин Анохин и Татьяна Черниговская заняли вторую строчку рейтинга с новой книгой «Мозг и его “Я”. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». На третьем месте — «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» Виталия Дубынина, а на четвертом — «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг» группы авторов, среди которых Ольга Кинякина, Павел Лем и другие. Замыкает пятерку лидеров «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Аннибали.