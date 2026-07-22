Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга

РИА Новости: стали известны самые востребованные в РФ в 2026 году книги о мозге.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена, а также отечественных академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина стали самыми популярными среди россиян изданиями о работе мозга с начала 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Лидером стала книга Иглмена «Мозг. Ваша личная история». Отечественные исследователи мозга Константин Анохин и Татьяна Черниговская заняли вторую строчку рейтинга с новой книгой «Мозг и его “Я”. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». На третьем месте — «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» Виталия Дубынина, а на четвертом — «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг» группы авторов, среди которых Ольга Кинякина, Павел Лем и другие. Замыкает пятерку лидеров «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Аннибали.

Наибольшая доля продаж книг о мозге от общего объема нон-фикшн зафиксирована в Сахалинской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае и Москве.