Туринфоцентр: У отельеров Калининградской области июнь был провальным месяцем

К сожалению, у нас ощущается спад туристического потока. Также спад есть у гостиниц и рестораторов. Если январь-февраль срабатывали в ноль, март и апрель немножко просели, май, вроде как, вырулился, то июнь в этом году был у наших отельеров провальным месяцем. Снижение порядка 13%, у некоторых даже до 20%, — рассказала Офицерова.