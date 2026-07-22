Туринфоцентр: У отельеров Калининградской области июнь был провальным месяцем

Июнь стал провальным месяцем у отельеров Калининградской области. Об этом сообщила руководитель регионального туристско-информационного центра Галина Офицерова на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в среду, 22 июля.
К сожалению, у нас ощущается спад туристического потока. Также спад есть у гостиниц и рестораторов. Если январь-февраль срабатывали в ноль, март и апрель немножко просели, май, вроде как, вырулился, то июнь в этом году был у наших отельеров провальным месяцем. Снижение порядка 13%, у некоторых даже до 20%, — рассказала Офицерова.
По словам председателя региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма Натальи Немцовой, просадка в туроператорской деятельности сейчас также существенная. В Калининградской области снизилась загруженность отелей, также из-за погоды уменьшается спрос на пляжный отдых.
«Если в пик сезона в прошлом году загрузка отелей была 100%, сейчас это 50−70% в зависимости от расположения. В виду определённых погодных условий отмечается просадка на побережье», — отметила эксперт.
Власти ожидали, что 2026 год в Калининградской области будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако на сильный рост численности гостей не надеются. В правительстве допускают, что количество туристов может сократиться до 2,3 миллиона человек.