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Житель Советска угрожал сожительнице топором во время ссоры

В Советске Калининградской области задержан 38-летний мужчина, который в ходе бытового конфликта угрожал своей сожительнице топором.

Источник: KaliningradToday

В полицию обратилась сама потерпевшая — 51-летняя женщина. Она сообщила, что сожитель применил к ней физическую силу, а затем взял в руки топор и пообещал расправиться.

Участковый уполномоченный задержал подозреваемого и опросил участников конфликта. По предварительным данным, ссора произошла во время распития спиртных напитков. Мужчина проявил агрессию, которая и привела к угрозе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.