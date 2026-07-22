Житель Советска угрожал сожительнице топором во время ссоры

В полицию обратилась сама потерпевшая — 51-летняя женщина. Она сообщила, что сожитель применил к ней физическую силу, а затем взял в руки топор и пообещал расправиться.
Участковый уполномоченный задержал подозреваемого и опросил участников конфликта. По предварительным данным, ссора произошла во время распития спиртных напитков. Мужчина проявил агрессию, которая и привела к угрозе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.