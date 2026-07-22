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В пяти городах Волгоградской области завершили благоустройство

В Волгоградской области обновили общественные пространства в Михайловке, Камышине и других городах.

Источник: Комсомольская правда

В пяти городах Волгоградской области закончили благоустройство общественных территорий. Новые пространства появились в Михайловке, Камышине, Калаче-на-Дону, Котово и Котельниково, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Жители этих городов сами выбрали территории для обновления — они голосовали за них по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь в этих местах установили скамейки, урны, провели освещение, высадили деревья и кустарники.

В администрации отметили, что работы провели с учетом пожеланий местных жителей. Теперь горожане получили современные и удобные места для отдыха и прогулок.