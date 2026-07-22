В пяти городах Волгоградской области завершили благоустройство

Жители этих городов сами выбрали территории для обновления — они голосовали за них по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь в этих местах установили скамейки, урны, провели освещение, высадили деревья и кустарники.