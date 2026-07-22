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Движение трамваев № 2 в Нижнем Новгороде прервано из-за упавшей кровли

Инцидент произошел из-за разгула стихии.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде временно остановлен трамвайный маршрут № 2. Причиной стали обломки кровли, которые рухнули на контактные провода и рельсы на улице Большой Печерской, сообщает ООО «Экологические проекты».

Инцидент произошел из-за разгула стихии. В результате трамваи второго маршрута пока не ходят — движение приостановлено до устранения последствий. О возобновлении работы перевозчик пообещал сообщить дополнительно.

Ранее МЧС предупредило о ливнях в Нижегородской области 22 и 23 июля.

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