Движение трамваев № 2 в Нижнем Новгороде прервано из-за упавшей кровли

В Нижнем Новгороде временно остановлен трамвайный маршрут № 2. Причиной стали обломки кровли, которые рухнули на контактные провода и рельсы на улице Большой Печерской, сообщает ООО «Экологические проекты».
Инцидент произошел из-за разгула стихии. В результате трамваи второго маршрута пока не ходят — движение приостановлено до устранения последствий. О возобновлении работы перевозчик пообещал сообщить дополнительно.
Ранее МЧС предупредило о ливнях в Нижегородской области 22 и 23 июля.
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