Воронежцы начали активнее искать жилье перед осенним сезоном

По данным «Авито Недвижимости», наиболее доступное жилье для аренды в июне предлагалось в Советском районе, где средняя ставка составила 19,7 тыс. руб. в месяц. В Левобережном районе она достигла 20,2 тыс. руб., в Железнодорожном — 20,9 тыс. руб. Самыми дорогими остаются Ленинский (27,6 тыс. руб.) и Центральный (26,3 тыс. руб.) районы. Ставки же снизились с прошлого года в Ленинском районе на 6%, в Коминтерновском — на 3%, в Советском — на 1%, тогда как в Центральном выросли на 5%, в Железнодорожном — на 3%, а в Левобережном — на 1%.