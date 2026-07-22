Юрист Брусов: за скрытую съёмку можно сесть надолго

Обиженный ревнивец, разводясь с супругой, не мог смириться с чувством потери контроля над судьбой женщины. А больше его интересовало, что же болтает экс-возлюбленная о его промахах. Мечтая подслушать тайные женские разговоры, он купил на маркетплейсе флешку. Да не простую, а с записывающим устройством. Вот только не догадывался, что это прямой путь на скамью подсудимых.