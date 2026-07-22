Юрист Брусов: за скрытую съёмку можно сесть надолго

Обиженный ревнивец, разводясь с супругой, не мог смириться с чувством потери контроля над судьбой женщины. А больше его интересовало, что же болтает экс-возлюбленная о его промахах. Мечтая подслушать тайные женские разговоры, он купил на маркетплейсе флешку. Да не простую, а с записывающим устройством. Вот только не догадывался, что это прямой путь на скамью подсудимых.
Корреспондент rostov.aif.ru прошерстил сайты онлайн-площадок и выяснил, правда ли можно беспрепятственно приобрести «шпионские штучки». А юрист, к которому редакция обратилась за комментариями, рассказал, что грозит за подобные покупки.
Узнали в ФСБ.
52-летний житель Ростовской области Евгений (имя изменено. — Ред.) заказал цифровой диктофон, замаскированный под USB-накопитель. Лаборатория подтвердила: прибор создан для негласного сбора данных.
Евгений оформил заказ через мобильное приложение, не задумываясь о последствиях. Посылка пришла, после чего мужчина подложил её в карман куртки своей бывшей супруги. Но оказалось, что такие заказы попадают в поле зрения оперативных работников.
Теперь, по данным регионального УФСБ, Евгений подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Сотрудники ведомства вовремя заметили подозрительную посылку и сразу передали информацию следователям.
«Техника была предназначена для негласного получения информации, и это подтвердила судебная экспертиза. Приобретённое средство подозреваемый использовал в личных целях», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Следствие установило, что мужчина планировал применять диктофон для прослушки разговоров бывшей жены.
Корреспондент rostov.aif.ru проверил популярные торговые площадки и убедился: запрет на оборот спецтехники работает лишь на бумаге.
Часы с камерой — нельзя.
По мнению юриста, люди часто недооценивают строгость норм, регулирующих оборот спецсредств. Юрий Брусов поясняет в разговоре с корреспондентом, что под запрет попадают не только классические «жучки», но и бытовые предметы со встроенными модулями скрытой записи.
В этот перечень входят аудиоручки, диктофоны в корпусах флешек, микрокамеры в часах, очках, пуговицах или зажигалках, а также скрытые GPS-трекеры. Характерный признак таких устройств — отсутствие открытых органов управления и световой индикации режима работы.
Специалист отмечает, что исключение сделано лишь для работников прессы. Журналисты вправе использовать скрытую съёмку только для материалов, представляющих общественный интерес, например, при расследовании коррупции или угроз безопасности.
«Многие не понимают, где проходит грань между любопытством и преступлением. Если человек без разрешения устанавливает скрытую камеру, диктофон или взламывает аккаунты, чтобы следить за кем-то, это уже уголовно наказуемо. Закон защищает право каждого на личную тайну», — комментирует юрист в беседе с rostov.aif.ru.
Он напоминает, что согласие на запись должно быть добровольным и осознанным. При отсутствии такого согласия любое фиксирование разговоров считается незаконным вмешательством. Исключения возможны лишь при оперативно-розыскных мероприятиях, где действуют строгие процессуальные рамки и санкции уполномоченных органов.
Разобравшись с квалификацией деяний, важно понять, как действовать тем, кто стал объектом незаконного наблюдения.
Жертвам сталкинга.
Эксперт обращает внимание на пробел в законодательстве. В российском праве пока отсутствует отдельная статья за сталкинг, что усложняет привлечение агрессора к ответственности. Однако жертва не остаётся без правовой поддержки. Основным инструментом выступает статья 137 УК РФ. Норма применяется, когда преследователь собирает или распространяет личные тайны без согласия.
Юрист отмечает особые гарантии для защиты несовершеннолетних. Часть три статьи 137 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за распространение сведений о потерпевшем младше 16 лет, если такие действия повлекли тяжкие последствия.
«У меня в практике был похожий случай. Молодой человек взломал аккаунт своей бывшей девушки, украл её данные, а после шантажировал этим. Ему назначили штраф в 150 тыс. рублей», — делится эксперт.
Специалист рекомендует при первых признаках слежки фиксировать все факты: сохранять скриншоты переписок и голосовые сообщения, записывать даты встреч. С собранными материалами следует обращаться в полицию. При бездействии правоохранителей жалоба направляется в прокуратуру или суд.
Параллельно требуется усилить цифровую гигиену: изменить пароли, активировать двухфакторную аутентификацию, скрыть геолокацию.
«Я всегда советую: прежде чем что-то фиксировать или публиковать, спросите себя — а имею ли я на это право? Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с юристом. Последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд», — резюмирует специалист.