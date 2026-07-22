В парке «Аслы-Куль» Башкирии прошла акция «Вода России»

Более 1,3 кубометра мусора собрали участники экологической акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» на прибрежной территории природного парка «Аслы-Куль» Республики Башкортостан. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.
В уборке территории приняли участие сотрудники парка, воспитанники детского лагеря «Друг природы» и вожатые. В ходе акции они собрали бытовой мусор, который был вывезен для последующей утилизации.
Очистка береговой зоны водоемов — важная часть работы по предотвращению загрязнения водных объектов и сохранению биологического разнообразия региона. Подобные мероприятия не только улучшают экологическое состояние территории, но и формируют ответственное отношение к природе у подрастающего поколения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.