Кондиционеры на фасадах хотят убрать: что изменится для астанчан

В Астане готовят обновленный дизайн-код, который установит новые требования к размещению кондиционеров на фасадах жилых домов. Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, правила будут зависеть от класса жилья и архитектурных особенностей зданий. В ведомстве пояснили, что для разных категорий домов предусмотрят отдельные требования.
«В данном документе конкретно описано, как и каким образом должны устанавливаться кондиционеры», — сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Астаны Алтынбек Ахметов.
По словам представителя Центра урбанистики Данияра Чиндалиева, в жилых домах первого и второго классов наружные блоки планируют размещать в специальных декоративных корзинах, которые должны соответствовать архитектуре фасада.
«Такие конструкции должны быть адаптированы по цвету и оформлению к общему облику здания», — пояснил Чиндалиев.
Для остальных категорий домов предлагают другой подход. Кондиционеры должны быть заранее интегрированы в архитектурное решение здания и не быть заметными с улицы.
«Предусматривается интеграция кондиционеров непосредственно в архитектуру здания. Они должны быть скрыты. Кондиционер должен крепиться не к отделке фасада, а непосредственно к несущей конструкции здания», — отметил представитель Центра урбанистики.
Для уже построенных домов порядок установки пока останется прежним. Решение о размещении наружных блоков принимается на общем собрании собственников жилья. При этом, как отметил Алтынбек Ахметов, даже при согласии жильцов оборудование должно быть закрыто специальными элементами, чтобы не нарушать внешний вид фасада. Пока механизм контроля за соблюдением новых требований и меры ответственности не определены.
В акимате сообщили, что после утверждения дизайн-кода эти вопросы будут урегулированы отдельным документом.