Кондиционеры на фасадах хотят убрать: что изменится для астанчан

Для уже построенных домов порядок установки пока останется прежним. Решение о размещении наружных блоков принимается на общем собрании собственников жилья. При этом, как отметил Алтынбек Ахметов, даже при согласии жильцов оборудование должно быть закрыто специальными элементами, чтобы не нарушать внешний вид фасада. Пока механизм контроля за соблюдением новых требований и меры ответственности не определены.