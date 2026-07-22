Млечный Путь перевернулся в результате «космической аварии»

Млечный Путь перевернулся на бок около 10 млрд лет назад из-за «космической аварии» — «лобового столкновения» с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. К такому выводу пришли астрономы из Даремского университета в Великобритании, сообщает The Guardian. Результаты исследования представят на этой неделе на Национальном собрании Королевского астрономического общества по астрономии в Бирмингеме.
Ученые обнаружили доказательства катастрофического столкновения, которое произошло задолго до появления Солнечной системы. Млечный Путь столкнулся «лоб в лоб» в приближающейся карликовой галактикой Гайя-Энцелад, разорвал ее на части и поглотил ее звезды. По мнению исследователей, хаос от этого столкновения развернул диск Млечного Пути более чем на 90 градусов, и именно в таком положении галактика находится сейчас.
Специалисты из Даремского университета провели суперкомпьютерное моделирование и выяснили, что галактики, подобные Млечному Пути, при похожем столкновении с объектами масштаба Гайя-Энцелад испытывают так называемый разворот диска. Этот процесс кардинально меняет ориентацию галактики, хотя происходит это медленно — по оценке ведущего научного сотрудника проекта Кирилла Батракова, на это уходит не менее нескольких сотен миллионов лет.
К открытию ученые пришли, изучая аномально медленное вращение звезд в гало Млечного Пути. Гало представляет собой разреженное звездное облако шарообразной формы, окружающее галактику, и большинство его звезд изначально сформировались в более мелких галактиках, которые впоследствии слились с Млечным Путем.
Ранее миссия Европейского космического агентства Gaia зафиксировала, что звезды в диске Млечного Пути вращаются вокруг центра галактики со скоростью около 220 км/с. При этом звезды в гало движутся значительно медленнее — со скоростью около 25 км/с, и природа этого расхождения долгое время оставалась загадкой для науки.
Чтобы объяснить это несоответствие, команда ученых обратилась к компьютерному моделированию эволюции галактик, похожих на Млечный Путь. Результаты показали: медленно движущиеся звезды появляются в гало галактик именно тогда, когда в них врезаются соседние галактики размером с Гайя-Энцелад и происходит разворот диска.
О самом столкновении астрономы узнали еще в 2018 году. Тогда международная группа исследователей с помощью данных миссии Gaia составила карту движения звезд Млечного Пути и обнаружила, что некоторые из них движутся по крайне нестандартным орбитам. Ученые связали это с распадом карликовой галактики, которая врезалась прямо в центр Млечного Пути, а экстремальные орбиты звезд стали неопровержимым доказательством масштабного столкновения — именно тогда «галактику-нарушителя» и назвали Гайя-Энцелад.
Сегодня астрономы считают это столкновение последним крупным слиянием галактик в истории Млечного Пути и определяющим событием, которое кардинально изменило его форму. Именно оно сформировало центральную выпуклость галактики и обеспечило доминирующее положение звездного гало. Несмотря на статус карликовой галактики, Гайя-Энцелад содержала звезды, газ и темную материю суммарной массой более 10 млрд масс Солнца.
Следующее крупное потрясение для Млечного Пути произойдет только через несколько миллиардов лет — тогда с ним столкнется ближайшая карликовая галактика, Большое Магелланово Облако. Кроме того, уже сейчас идет другое, гораздо менее масштабное слияние — с карликовой галактикой в созвездии Стрельца. По словам астрономов, эта галактика значительно менее массивна, чем Гайя-Энцелад, поэтому окажет на Млечный Путь намного меньшее влияние, тем более что сам Млечный Путь сейчас существенно больше, чем был 10 млрд лет назад.
Исчезающая на глазах планета.
В апреле 2025 года астрономы из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили необычную планету на расстоянии около 140 световых лет от Земли. Она с невероятной скоростью теряет массу и превращается в комету: каждый оборот вокруг ее звезды сопровождается испарением вещества в объеме, сравнимом с массой Эвереста.
Планета получила название BD+05 4868 Ab. Она находится в 140 световых годах от Земли, в созвездии Пегаса. Астрономы нашли ее с помощью космического телескопа TESS. Оказалось, что это объект размером меньше Меркурия, который при этом находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Один полный оборот вокруг звезды эта планета совершает всего за 30,5 часа. При такой близости ее температура достигает 1600 , из-за чего с поверхности постоянно испаряется магма. Эти процессы привели к образованию «хвоста» длиной 9 млн км, который состоит из пыли и минералов.
Астрономы подсчитали, что планета может полностью исчезнуть в течение 1−2 млн лет. Это делает ее одной из четырех известных ученым экзопланет, находящихся в стадии активного разрушения.
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