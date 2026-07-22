Млечный Путь перевернулся в результате «космической аварии»

Планета получила название BD+05 4868 Ab. Она находится в 140 световых годах от Земли, в созвездии Пегаса. Астрономы нашли ее с помощью космического телескопа TESS. Оказалось, что это объект размером меньше Меркурия, который при этом находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Один полный оборот вокруг звезды эта планета совершает всего за 30,5 часа. При такой близости ее температура достигает 1600 , из-за чего с поверхности постоянно испаряется магма. Эти процессы привели к образованию «хвоста» длиной 9 млн км, который состоит из пыли и минералов.