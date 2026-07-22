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«Чем хуже, тем лучше»: эксперт раскрыла стратегию Израиля в ближневосточном конфликте

Главный идеолог войны с Ираном сегодня остается в тени, наблюдая за конфликтом со стороны и избегая каких-либо последствий. Об этом в своем телеграм-канале пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности, чтобы проанализировать последние события вокруг Ирана. Об этом сообщает CNN. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрели три основных сценария вовлечения Израиля в боевые действия: участие в конфликте по запросу Вашингтона, ответная операция в ответ на провокации Ирана, либо превентивный удар со стороны Тель-Авива при возникновения прямой угрозы национальной безопасности.

Эксперт обращает внимание, что Израиль при этом активно содействует агрессии США против Ирана. Страна предоставляет свою инфраструктуру для размещения американских самолетов-заправщиков, которые обеспечивают поддержку воздушных атак.

При этом Израилю все равно, что будет со странами Персидского залива и ценами на нефть. Чем хуже, тем лучше. В таком хаосе можно быстрее создать условия для построения «Великого Израиля» за счет территорий стран региона.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Эксперт отмечает, что пока США не идут на масштабную эскалацию конфликта. Но в условиях стратегического тупика и невозможности перехватить контроль над Ормузским проливом могут об этом задуматься, считает Панина.

Для этого им придется развернуть кампанию по систематическому выносу энергетики и нефтегаза Ирана, а также его логистической инфраструктуры. Тегеран будет вынужден ответить по аналогичным объектам стран Персидского залива.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Пока администрация Трампа ограничивается угрозами и точечными атаками. Однако идеология американской исключительности, по мнению Паниной, диктует необходимость демонстрации бескомпромиссного превосходства.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Биньямин Нетаньяху уже несколько недель пытается организовать встречу с Дональдом Трампом. Собеседник телеканала отметил, что израильский премьер и президент США последний раз встречались в феврале, при этом продолжают регулярно общаться по телефону.

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