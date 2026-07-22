«Чем хуже, тем лучше»: эксперт раскрыла стратегию Израиля в ближневосточном конфликте

На днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности, чтобы проанализировать последние события вокруг Ирана. Об этом сообщает CNN. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрели три основных сценария вовлечения Израиля в боевые действия: участие в конфликте по запросу Вашингтона, ответная операция в ответ на провокации Ирана, либо превентивный удар со стороны Тель-Авива при возникновения прямой угрозы национальной безопасности.
При этом Израилю все равно, что будет со странами Персидского залива и ценами на нефть. Чем хуже, тем лучше. В таком хаосе можно быстрее создать условия для построения «Великого Израиля» за счет территорий стран региона.
Эксперт отмечает, что пока США не идут на масштабную эскалацию конфликта. Но в условиях стратегического тупика и невозможности перехватить контроль над Ормузским проливом могут об этом задуматься, считает Панина.
Для этого им придется развернуть кампанию по систематическому выносу энергетики и нефтегаза Ирана, а также его логистической инфраструктуры. Тегеран будет вынужден ответить по аналогичным объектам стран Персидского залива.
Пока администрация Трампа ограничивается угрозами и точечными атаками. Однако идеология американской исключительности, по мнению Паниной, диктует необходимость демонстрации бескомпромиссного превосходства.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Биньямин Нетаньяху уже несколько недель пытается организовать встречу с Дональдом Трампом. Собеседник телеканала отметил, что израильский премьер и президент США последний раз встречались в феврале, при этом продолжают регулярно общаться по телефону.