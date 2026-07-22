«Чем хуже, тем лучше»: эксперт раскрыла стратегию Израиля в ближневосточном конфликте

На днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел совещание по безопасности, чтобы проанализировать последние события вокруг Ирана. Об этом сообщает CNN. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрели три основных сценария вовлечения Израиля в боевые действия: участие в конфликте по запросу Вашингтона, ответная операция в ответ на провокации Ирана, либо превентивный удар со стороны Тель-Авива при возникновения прямой угрозы национальной безопасности.