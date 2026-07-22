В Ростове на форуме представили идеи по популяризации отечественной науки

В ростовском Центре креативных индустрий состоялась встреча авторов лучших региональных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» с первым заместителем губернатора Ростовской области Алексеем Господаревым и первым замом гендиректора Агентства стратегических инициатив Игорем Карачиным. Игорь Карачин констатировал рекордный рост интереса к мероприятию: в текущем году было подано свыше 48 тыс. заявок, что более чем в три раза превышает показатели прошлого форума. Ростовская область продемонстрировала высокую активность, заняв первое место среди регионов Южного федерального округа и четвёртое место в общероссийском рейтинге по числу предложенных идей. Особое внимание было уделено практической отдаче от форума. Карачин привёл в пример проект ростовской «Теплицы», который вошёл в сотню лучших в прошлом году. Сегодня его наработки уже интегрированы в федеральную концепцию развития негосударственных поставщиков социальных услуг, что наглядно демонстрирует, как локальная инициатива может запустить системные преобразования. Донской регион участвует в форуме уже в шестой раз. В 2026 году от местных жителей поступило более 2600 предложений, из которых региональные эксперты отобрали десятку наиболее перспективных. Презентации прошли по пяти ключевым трекам: социальная, кадровая, экологическая и климатическая, предпринимательская, а также технологическая инициативы. Среди конкретных разработок финалистов: популяризация отечественной науки среди школьников через анимационный контент, реставрация объектов культурного наследия, реабилитация экосистем малых рек, запуск на Дону полигона для тестирования искусственного интеллекта и создание органосберегающих имплантатов. Алексей Господарев подчеркнул, что форум предоставляет гражданам действенные механизмы для участия в формировании государственной политики. Все представленные проекты взяты на сопровождение правительством области, а профильные министерства окажут им практическую поддержку в реализации. Он также выразил благодарность АСИ за системный подход к поиску и масштабированию лучших практик, становящихся драйверами развития экономики и социальной сферы. Лучшие авторы проектов представят Ростовскую область на федеральном этапе форума, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Победители получат всестороннюю поддержку для внедрения своих разработок.