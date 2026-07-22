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Дмитрий Давиденко возглавит «Ленфильм» после работы в Минкультуры

Новым генеральным директором киностудии «Ленфильм» станет Дмитрий Давиденко, ранее занимавший должность главы департамента кинематографии Министерства культуры России. Об этом 22 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с назначением.

Источник: Коммерсантъ

По данным издания, коллективу киностудии нового руководителя представят вечером 22 июля. Сам господин Давиденко назначение не комментировал.

Дмитрий Давиденко возглавлял департамент кинематографии Минкультуры с июня 2022 года по октябрь 2025 года. До этого он работал в киноиндустрии, в том числе на киностудии «Красная стрела», в продюсерской компании Валерия Тодоровского и на телеканале «Россия».

«Ленфильм» в начале 2026 года перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. Ранее единственным владельцем киностудии было Росимущество. В последние годы у «Ленфильма» несколько раз менялось руководство.