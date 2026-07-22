Дмитрий Давиденко возглавит «Ленфильм» после работы в Минкультуры

Дмитрий Давиденко возглавлял департамент кинематографии Минкультуры с июня 2022 года по октябрь 2025 года. До этого он работал в киноиндустрии, в том числе на киностудии «Красная стрела», в продюсерской компании Валерия Тодоровского и на телеканале «Россия».