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После нескольких детских драк в школе Нестерова состоится суд

В пользу пострадавших учеников просят по 30 тысяч рублей.

Суд рассмотрит дела о драках в средней школе Нестерова, которая носит имя Пацаева. С исками к учебному заведению в интересах двоих школьников обратился прокурор, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки установили, что 6 апреля нынешнего года в классе на перемене между 5-классниками произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников ее получил перелом кисти руки.

Спустя два дня снова на перемене уже между детьми из 6-го класса также произошла драка. Один участник конфликта отделался переломом носа, второй — руки.

Драки произошли в присутствии других учеников, педагоги своевременно не вмешались, конфликт не пресекли, отмечает суд.

Прокурор просит взыскать с учреждения в пользу каждого несовершеннолетнего по 30 тысяч рублей.