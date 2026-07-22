Новая версия песни «Я русский» стала голосом поколения, заявил Shaman

«За четыре года “Я русский” стала не просто хитом, а личным признанием, через которое целое поколение громко и смело говорит о себе и своей Родине. В ответ на эти строчки против меня вводили санкции, блокировали YouTube‑канал, но песню продолжают петь везде: на сценах, на праздниках, во дворах, на кухнях, и людям для этого не нужны ни камеры, ни лайки. Эту песню не задушишь, не убьешь!» — заявил Shaman.